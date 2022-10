Usk kasvab saavutamatuses. „Idioodis“ üritas Dostojevski, keda piinas kogu elu üksainus küsimus, millele taanduvad kõik muud – kas Jumal on olemas? (või on inimkond määratud elama agnostitsismi pimedusse?) –, luua ideaalse kangelase. See pidi välja astuma otse Uue Testamendi lehekülgedelt. Kirjanik tahtis väga, et maailm saaks päästetud. Sest kui Jumalat ei ole, siis „ON KÕIK LUBATUD“.