Hardo Pajula: neli saadet vene kirjandusest

„Kui patust prii jumalainimese ideel on üldse mingi sisu, siis peaks inimloomuses olema midagi, mis viitaks ihaldatud süütuse põhimõttelisele võimalikkusele. See on see, miks Dostojevski kulutas nii palju energiat, et luua romaanikangelane, kes oleks läbinisti hea. Ta ebaõnnestus selles. Vürst Mõškin on selle läbikukkumise elavaks tõendiks, sest tema teod näitavad, kui suurel määral on enesearmastus inimloomuse nurgakiviks ja kui ebainimlik on see, kellel nimetatud omadust ei ole. Mõškin, kes on täiesti isetu ja kel puudub agressiooni- ja sugutung, on samasugune koletis nagu Stavrogin oma ääretu egoismiga.“ Nii kirjutas romaanist „Idioot“ poola poeet Czesław Miłosz.