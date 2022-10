Piret Kuusk: purustatud peegel

Enne kui hakata arutlema tarkuse üle, tuleks vaadata, mida see sõna tähendab. Sõnaveeb: tarkus on teadmised, oskused, kogemused, omandatu, õpitu; elutark (olev)... Kolm punkti tähistavad, et loetelu pole ammendav. Samatähenduslike sõnade nimekirjas on: arukus, mõistus, intelligents, intelligentsus, vaimuteravus. Siit võib saada mingi uduse ettekujutuse, mida tarkuse all mõista. Kuid selle üle on aegade jooksul palju ja oluliselt täpsemalt arutletud.