Märt-Matis Lill: uuega kohtumise tarkus ja rumalus

Nii nagu paljude oluliste ja olemuslike inimomadustega, on ka tarkus ja lollus kindlasti eriti teravalt esil siis, kui inimene satub ootamatusse olukorda ning kohtub uue ja enneolematuga. Intelligentsust on muuhulgas defineeritud kui vaimse võimekuse paindlikkust. Evolutsiooni perspektiivist on see põhjendatud. Kõnealune inimliigile edu toonud joon on ju otseselt muutuva keskkonna muutuvates olukordades hakkamasaamise võti.