Roman Jürisaar: jumalakartus on tarkuse algus

Seda ennekõike seepärast, et olin tollal oma spirituaalse ärkamise teekonna päris alguses. Janunesin teadmiste järele ja kõik tundus äärmiselt huvitav.

Stanislav Grof on transpersonaalse psühholoogia üks rajajaid. Ta väidab, et psühholoogia ja psühhiaatria praegused põhieeldused ja -mõisted vajavad holotroopiliste seisundite uuringute käigus tehtud avastuste tõttu põhjalikku ümbervaatamist. Tema kinnitusel võib inimkonna ainsaks tõsiselt võetavaks tulevikulootuseks olla kogu inimkonna radikaalne sisemine transformatsioon ja tõus kõrgemale teadvusetasandile. Minu jaoks tundub see üsna veenev argument, sest kollektiivselt oleme sattunud kaunikesti täbarasse olukorda. Või ma eksin? Ometi saame alustada ikka iseendast ja oma suhtest Jumalaga.