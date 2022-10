Miks haritud? Minu arvates on Eestis välja kujunenud uskumus, et vaid haridus näitab inimese tarkust. Kas ja millises koolis inimene õppis, viitaks justkui sellele, kui potentsiaalirohke on ta tulevik. Lõpetatakse põhikool, seejärel gümnaasium ning suundutakse ülikooli. Aga kelle või mille jaoks? Tahaks muidugi loota, et enamik teeb seda natukenegi enda algatusel. Küll aga arvan, et suurt rolli mängib ka see, et noori hoiatatakse – ilma kõrghariduseta ei saa tööle. Ülikoolidiplom pidavat ju tarkust näitama.