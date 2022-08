juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: sügavusperspektiiv

Minu teadmised lääne mõtte üldisest arengust olid veel mõned aastad tagasi äärmiselt kesised. Ma käisin koolis nõukogude ajal, mu kõrgharidusdiplomi peale on kirjutatud midagi tööstuse plaanimisest. Tipikooli majandusteaduskonnas tol ajal filosoofiale palju rõhku ei pandud. Ma mäletan ainult seda, et 7. novembril tuli minna paraadile ja 1. mail vist ka. Lääne ülikoolide ökonoomikafakulteetides tuli teadusliku materialismi ja partei ajaloo asemele matemaatiline sigrimigri, heaolu- ja kulufunktsioonid jne. Muutusid ka paraadide kuupäevad.

Mingi filosoofiahuvi oli minusse istutatud juba varasest noorusest. Küllap ma just seetõttu pärast piiride avanemist majandusteooriat õppima läksingi. Makroökonoomikas püütakse siiski haarata ühiskonda kui tervikut. Aastaid hiljem ostsin endale Bertrand Russelli „Lääne filosoofia ajaloo“ ja üritasin seda päris mitu korda lugema hakata. Enamasti jäid need katsed eelsokraatikute juures katki. Ma ei saanud tükk aega aru, miks. Russell kirjutab ju hästi. Ta on Nobeli kirjandusauhinna laureaat ja puha.

Edmund Burke’i Seltsi YouTube’i kanalil rippuvas lühiklipis „Ma kirjutasin selle raamatu mitmetel põhjustel“ ütleb Richard Tarnas: „Üks neist [põhjustest, H. P.] oli see, et mulle näis, et tollal kättesaadavad käsitlused kipuvad üle libisema lääne intellektuaalse ajaloo spirituaalsetest ja religioossetest tahkudest.“ Tarnase sõnul ei ilmuta meie teaduslikule ajastule iseloomulik üleolev hoiak end mitte ainult religioossete mõtlejate, vaid ka antiikfilosoofide ja igasuguste metafüüsiliste seisukohtade suhtes. „Võtame näiteks Bertrand Russelli: ta kirjutab Platonist ning ütleb juba enne ammendavat ülevaadet, et see on ju selgelt jabur vaatenurk nendel ja nendel põhjustel.“