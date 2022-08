INTERVJUU ⟩ Hardo Pajula intervjuu Paul Kingsnorthiga: stsientism ja seks

Kingsnorthi esimene raamat oli ilmunud pea kümme aastat tagasi. 2003. aastal trükivalgust näinud „One No, Many Yeses“ kujutas endast ülevaadet autori rännakutest Mehhikosse, Lääne-Paapuasse, Uus-Guineale, Itaaliasse ja Brasiiliasse, kus ta kohtus globaliseerumisvastaste liikumiste eestvedajatega. Viis aastat hiljem järgnes sellele samast vaimust kantud „Real England: The Battle Against the Bland“, mis keskendub üleilmastumise nivelleerivale mõjule Kingsnorthi kodumaal.

Aasta hiljem kirjutab ta koos Dougald Hine’iga pöördumise „Uncivilization: The Dark Mountain Manifesto“. See paneb aluse Dark Mountain’i projektile, kuhu kuuluvad kultuuritegelased, „kes on kaotanud usu nendesse lugudesse, mida meie tsivilisatsioon endale räägib. Me näeme, et maailm on astumas ökoloogilise kollapsi, materiaalsete olude halvenemise ning sotsiaalse ja poliitilise lagunemise ajastusse. Me tahame, et meie kultuuri vastus peegeldaks seda reaalsust, mitte ei püüaks sellest mööda vaadata.“ Kirjeldatud tundmused viisid ta 2016. aastal Brexiti leeri. Kingsnorthi jaoks on Euroopa Liit „määratu, ebademokraatlik bürokraatia, mis püüab juhtida kolmekümmet maad ühest linnast. Ma pooldan instinktiivselt väiksearvulisi inimgruppe, kes püüavad oma elu ise korraldada. Demokraatia töötab vaid siis, kui see on maa- ja inimlähedane.“