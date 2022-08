MercA: perspektiivne, sest teostamatu

Venelastel on palju laule rongidest. Nujaah, eks see ole ka ainus taskukohane transpordivahend, mis inimesi enam-vähem kindlalt soovitud sihtkohta viib, kuigi neil on ka ütlemine: Seal, kus lõpeb mõistus, hakkab raudtee. Rongiga sõites avanevad su ees uued perspektiivid. Kas perspektiiv on mõistusevastane?