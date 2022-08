(:)kivisildnik: #20 varvas suule!

No on suur pea, aga isegi kõigi raamatute kirjutamist ei mäleta, isegi geniaalsete teoste saamislugusid ei suuda meenutada, vähe sellest, ka teosed ise on ununenud, just leidsin ühe haikuraamatu käsikirja, lugesin ja imestasin – fenomenaalne, hea et kõvaketast pole tühjaks teinud. Võin endale lubada.

Ehk on see priiskamine, ma loodan et on. Aga asja juurde, ilmselt pöördus siis auväärne Pajula, nii ja nii, teeme luulesaate. Kellega teha? Mõte Jürgen Roostest tegi produtsendi veidi murelikuks. Arusaadav. Aga mis teha, luulesaadet ei saa teha kellegi muu kui luuletajaga, neid on meil paar tükki veel, aga kõigiga on probleemid.