Hardo Pajula: neli luulesaadet

„Eesti keelel on alles ürgne mitmekesisus. See on jõud, sest tööriistu on rohkem. See ei ole ära lihtsustatud, see ei ole mingi säästuka variant. See on luksmudel – Ferrari. See ei ole Mazda, millega ümber kaubamaja tiirutada,“ selgitas (:)kivisildnik maakeelse murraku eeliseid Tähenduse teejuhtide 69. saates „Kus on puuri võti?“. Kaheksa saadet hiljem kutsusin ma külla luuletaja Juku-Kalle Raidi ja keeleameti peadirektori Ilmar Tomuski. Ühelt poolt oli teemaks eesti keele staatus ja saatus „saja sõna koosolekute“ ajastul, mil pärismaalased üritavad kõrgetes klaastornides midagi inglise keeles kokku purssida.