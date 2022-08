Jaan Kalda: perspektiiv ja projektsioon

Kõige loomulikumal moel toimub projitseerimine tähistaevas, mille objektid on nii kaugel, et silm ei suuda määrata kindlaks nende kaugust ning esimese hooga suudame tuvastada vaid suuna. Seega toimub nähtu projitseerimine automaatselt taevasfäärile – kujuteldava hästi suure raadiusega kera sisepinnale. Nagu ikka sõltub nähtu meie asukohast, mis muutub ajas seetõttu, et Maa tiirleb ümber Päikese. Seetõttu liiguvad lähemad tähed kaugemate suhtes näiliselt, muutuste perioodiks on üks aasta; antud nähtust nimetatakse tähe parallaksiks. Näiv asukoha muutus on aga nii väike – isegi meile lähimate tähtede puhul alla ühe kaaresekundi –, et selle suutis ära mõõta Friedrich Bessel alles 1862.