Suvi on festivalide aeg ja paljudel neist on ainuvalitsev või kesksel kohal ooper: festivalid Salzburgis ja Bayreuthis, Aix-en-Provence’is ja Bregenzis, Saaremaal ja Pirita kloostris… Nii kogeme lõpmatult variante, kuidas tõlgendada ooperit või (eriti uute ooperite puhul) milles on nähtud tema olemust ja ülesannet. Aga millise perspektiivi annab meile ooper? Ja mis on ooperi perspektiiv?