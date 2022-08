Tiina Tammetalu: vabadus valida vaatepunkt

Eelmise sajandi viimase kolmandiku alul, kui mina oma kunstiõpingutega alustasin, peeti kunstniku kujutamisobjektiks eeskätt meid ümbritsevat nähtavat, s.t päris maailma. Esimene konflikt, millega kujutaja (s.t mina ise) umbes 11-aastase lapsena, nähtavat maailma kujutades kokku puutusin, oli tõsiasi, et kujutada saab vaid kahemõõtmelisel pinnal – paber on tasapinnaline –, aga kujutada soovid sa ju hoopis enamat: kolmemõõtmelist ruumi ning asju ruumi sees. Sellel ruumil ja asjadel on aga lisaks kõrguse ja laiuse mõõtmele olemas kolmas mõõde – sügavus. Kuhu see paberil panna? Ja kuidas?