juhtkiri ⟩ Kaie Metsla: kohtumine katuseterrassil

Just Sargent on kunstnik, kes maalis 1884. aastal ühe kuulsaima portree Auguste Rodinist. Rodini elust jutustav romaan „Alasti tulin ma“ oli see, mida mina Saara vanuses lugesin. See romaan jättis mulle sügava mulje. Auguste Rodini peetakse üheks suurimaks Prantsuse skulptoriks läbi aegade. Kui ta sai 35-aastaseks, otsustas Rodin Pariisist lahkuda ja tutvuda Itaalia renessansiaja kunstiga. Teda huvitasid eelkõige Michelangelo ja Donatello tööd. Oma Itaalia reisi ajal külastas ta loomulikult Firenzet. Nii Firenze mõjust kui ka Donatellost räägib tänases lehes ka Saara. Saara elab ja õpib täna samas mõjuväljas, mida läks Itaaliasse otsima Rodin. Prantsuse skulptor toonitab oma kunstnikutestamendis noortele ilu preestriteks pürgijatele, et vanu meistreid tuleb austada, armastada ja imetleda ning et imetlus on kujunevale andele nagu sõõm hüva veini. Ta rõhutab, et minevikupärand on oluline just seetõttu, et selle sündimisel on vanad meistrid jumaldanud loodust ja suutnud selles peituva tõe oma töödesse panna. „Olgu loodus teie ainus jumalus. Usaldage teda jäägitult. Uskuge, looduses pole midagi inetut, seepärast olge talle truud ja ohjeldage oma ambitsioone,“ manitseb Rodin.