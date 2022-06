Sekti kuuluvatel naisterahvastel lasti oma kuutsükli kindlal perioodil ilma riieteta metsa all jalutada, et nad kastaksid pinnast vere ja uriiniga. See oli ohverdus, mis pidi maa alt välja tooma püha viljakuse sümboli: seene. Seent vaadates oli selle tähendus ilmselge – ei kulu liiga palju fantaasiat, et näha seenejalas ühe soo panust viljakusse ning seenekübaras teise vastuvõtlikkust. Kuna toiduga ei olnud olukord hõisata ja viljakus oli suureks probleemiks, ei ole imestada, et püüti leida kõikvõimalikke viise, kuidas viljakusejumalaid oma tegudega rahuldada.