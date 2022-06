INTERVJUU ⟩ Kaie Metsla intervjuu Saara Väliga: Firenze vägi

Kohtasin Saarat esimest korda 2018. aastal Aapo Puki Puise nina maalilaagris. Seal käib koos kirju seltskond – on päris algajaid, professionaalseid kunstnikke ja harrastajaid. Ühine huvi, hea korraldus, külalistemaja lahke pererahvas ja imekaunis loodus liidab kamba sõbralikult üheks. Üks tüdruk jäi mulle kohe silma. See oli Saara Väli, kes tollal oli alles kooliõpilane. Saara naeratas malbelt, oli väga sõbralik ja sümpaatne. Ta on sama vana kui minu lapsed.