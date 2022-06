Hardo Pajula: väike vahva pilt

Lineaarvõrrandid kasvasid välja 17. sajandi keskel surnud Prantsuse filosoofi René Descartes’i analüütilisest geomeetriast. Descartes’i järgi nimetatud kartesiaanlikus geomeetrias esindab iga ruumipunkti üks ja ainult üks arvukombinatsioon, meie nimetasime neid vektoriteks. Kõigepealt tuli määrata koordinaadid; y-telg näitas põhja-, x-telg idasuunda. Ülesannetes kirjeldatud probleemid leidsid aset kahe telje tekitatud ruumis. See ruum tuli kõigepealt luua. „The first thing to do is to draw a nice little picture,“ toonitas professor Veendorp veenval moel nii palju kordi, et see sööbis lõpuks mällu.