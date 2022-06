Kui aga kunstist endast pagendada ilu ja jätta alles vaid kontseptuaalsus, võite kunstnikuna peagi avastada, et seisate sellel lahinguväljal (vabandage seda antud ajal ehk kohatut võrdlust) vastastikku kellegagi, kes on oma kontseptsioone arendanud juba aastatuhandeid ja viinud need ülima täiuslikkuse, rafineerituse ja keerukuseni. Matemaatika. Te mõistate, et võrreldes matemaatiliste konstruktsioonidega on teie kontseptsioonid mannetud ja ebamäärased. Vähene matemaatikatundmine võib teid kunstnikuna muidugi sellisest alavääristavast võrdlusest päästa.