Hardo Pajula: neli saadet metamorfoosist

#57 Metamorfoos mitmekihilisusesse

Jaak Johanson ja Hasso Krull

„Sheldrake on väga sümpaatne. Ma arvan, et tema mõtlemine on osa sellest suuremast voolust, mis kannab meid potentsiaalse metamorfoosi poole,“ ütles 57. vestlusringis Hasso Krull, kelle kutsus saatesse tema klassivend Jaak Johanson.

See suurem vool, millest me kolmekesi rääkisime, on panspühhism. „See on loodusfilosoofia, mida enamasti nimetatakse animismiks. See on idee looduses olevast teadvusest või vaimust või hingest,“ selgitab panpsühhismi põhitõdesid Rupert Sheldrake.

#76 Gaia hüpotees

Tanel Tammet ja Toomas Trapido

„Kui me mõtleme elavale maakerale, siis näeme, et Gaia-teooria ei ole lihtsalt üksik poeetiline metafoor läbinisti mehaanilises universumis. Maakera tunnistamine elusorganismina on oluline samm universumi suurema elu tunnistamiseks,“ kirjutab Sheldrake.