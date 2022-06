Mait Meibaum: mitte ainult silmailu ehk millest koosneb kaunis klaveriõhtu?

Suurepärase akustikaga, kaunis tuledesäras kontserdisaali lava on pianisti tulekuks valmis. Ootusärevuses publik heidab pilke ukse suunas, mis peaks kohe avanema. Kontserdikorraldajad on pianisti agendiga graafiku ja kava osas aastaid läbirääkimisi pidanud, sekretärid on välja otsinud parimad reisimisvõimalused, broneerinud hotellid, abiks on olnud kostüümikunstnik, rätsep ja juuksur.