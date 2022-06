Siin on ehedat intriigi, küsida kunstnikult, mida ta ilust arvab ja mõtleb. Ühest küljest on ju loogiline eeldada, et kaunite kunstide preester on ühtlasi ka ilu asjatundja. Samas on aga moodsa kunsti ajalugu ilmselgelt lõhkunud arusaama, et kunsti ja ilu vahele võib panna võrdusmärgi.