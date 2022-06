Hele-Mai Viiksaar: augmenteeritud ilu

Hiljuti pani interneti kihama seltskonnastaar Kim Kardashiani intervjuu New York Timesile, kus ta muuhulgas väitis, et oleks valmis noorusliku välimuse säilitamiseks iga päev väljaheiteid sööma, kui sellest abi oleks. Iga teise kuulsuse suust kõlanuna oleks see lause mõjunud ilmselt koheselt naljatlemisena, ekstreemsete iluprotseduuride kasutamise poolest tuntud Kim asetas selle mõtte aga teise ja märksa tõsisemasse konteksti.