juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: kõik kõlab kokku

„Teadus ja vaimne praktika“ ning „Kuidas minna edasi“ on Briti bioloogi Rupert Sheldrake’i kaks viimast raamatut. Sel suvel 80-aastaseks saava autori sõnul jäävad need ka viimasteks. Lehe 11. numbris ilmunud intervjuus küsisin Sheldrake’ilt, miks ta need raamatud kirjutas. „Ma arvan, et läänemaailm on kultuurilises ja spirituaalses kriisis. Kristluse pikaajaline närbumine tähendab seda, et suurel osal pealekasvavast põlvkonnast puudub spirituaalsetest ja religioossetest traditsioonidest igasugune arusaam. Ma usun, et samal ajal tuntakse aga igapäevaelust kaugemale ulatuva mõõtme järele üha suuremat vajadust,“ sain ma vastuseks.