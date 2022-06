Olen mõelnud viimasel ajal, et muusika ja Looja vahele on võimalik asetada võrdusmärk – mõlemat on võimalik tajuda võimaluste väljana. Inimene satub ikka ja jälle sellele väljale ning õpib seda tundma, avastades seejuures muudkui uusi võimalusi. Nii on aastatuhandete jooksul muutunud muusika kui ka maailm meie ümber. Samas on huvitav mõelda, et potentsiaalina on kõik olemas olnud kogu aeg. Ka minu lõigus meieisapalvest ei ole väheoluline selle viimane sõna: „igavesti”. Paljudes vaimulikes tekstides esineb ka fraas: „Nüüd ja igavesti“ (Nunc et in semper). Just nimelt potentsiaalina on kõik kogu aeg olemas nüüd ja igavesti.