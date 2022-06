Hardo Pajula:Tähenduse teejuhtide saatesari

#18 Sellest, mis viimsena korda läheb

Alar Laats ja Toomas Paul

“”The Shaking of the Foundations” on Tillichi esimeste religioossete kõnede kogu pealkiri. Minu jaoks on see tõepoolest olnud väga oluline raamat. Tillich räägib seal sellest, kuidas kõik alused on kõikuma löönud. Ta väidab, et seni, kuni inimese kaardimajakene kindlalt seisab, ei ole talle religioonist selle sügavamas tähenduses mõtet üldse rääkida. Ta ei ole mõtlemisvõimeline ning teda ei saa aidata,“ kõneles Tähenduse teejuhtide 18. vestlusringis teoloog Toomas Paul.

Ma muutsin 20. sajandi ühele väljapaistvaimale usuteadlasele Paul Tillichile pühendatud saate pealkirja kaks korda. Esimene variant oli „Kaardimajakeste langemise aegu“, teine „Kõige tähtsamast“. Tillichist kirjutab siinsamas pisut põhjalikumalt teoloog Jaan Lahe.

#42 Kristluse eshatoloogiline sütik

Toivo Pilli ja Joosep Tammo

„Kui “läänt" midagi defineerib, siis on selleks püüdlus lunastuse poole veel selles maailmas. Õhtumaade tsivilisatsiooni eristab teistest selle ajalooline teleoloogia – usk, et ajalool on oma seesmine sihtpunkt või eesmärk," kirjutab Briti poliitikafilosoof John Gray oma „Mustas missas“, millele oli pühendatud Tähenduse teejuhtide 14. saade.

42. vestluses arutasime Toivo Pilli ja Joosep Tammoga „viimsetest asjadest“: apokalüpsisest ja selle ootusest ning poliitikast, mis sellega kaasas käib. Need teemad olid olulised juba 2019. aasta kevadel. Vahepeal pole nad oma päevakajalisusest midagi kaotanud.

#110 Kristluse mootor

Arne Hiob ja Tauri Tölpt