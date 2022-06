Jaan Lahe: #18 Sellest, mis viimsena korda läheb

See ei puudutanud ka üksnes kristluse probleeme, vaid küsimusi, mille üle on ühel või teisel moel mõelnud meist enamik – miks oleme sellised, nagu oleme, aga mitte sellised, nagu võiksime ja peaksime olema (ning ideaalis ka tahaksime olla)? Miks me ei ole rahul oma eluga ka siis, kui see on õnnelik ja edukas? Miks kardame midagi, millele me ei oska nimegi anda? Mis on see, mida otsime ja taotleme? Kus on inimese piirid? Millele võime loota? Mis on elu mõte ja tähendus?