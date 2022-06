Eerik Jõks: kostke, laulud, eesti keeles!?

Meie emakeelel on selgelt eristuv ja isikupärane keelemuusika. Eesti keele drastiline erinevus indogermaani keeltest on teaduslik tõsiasi. Välted, grammatilise soo puudumine, alatine pearõhk esimesel silbil, rõhuta silpide pikenemine, valdavalt laskuv lauseintonatsioon isegi küsilausetes – selline erinevuste palett ei jäta ruumi kahtlusele, et meie emakeel on üks väga eriline lingvistiline õis.