Inimene on naljakas olend, kõike, mis on silmale ilus, peab saama katsuda ja kaasa haarata, sisse hingata või ära süüa. Jalutades läbi säärase hommikuse idülli, tunnen tihti, et see on ilu, mis on vaja kinni püüda. Kui mitte enda jaoks, siis kellegi teise jaoks. Mina võisin täna märgata naeratust tundmatu mööduja näos, näha hommikupäikest ja tunda hinge ärevust teadmata mille ees. Kas sina ka seda märkad, kui su arved vajavad maksmist, lapsed kasvatamist, koolieksamid öid õppimist, kui su murtud süda ei lase öösel magada?