Triinu Tamm: vaade tornist

Minu elutee viis mu BASE-hüpete juurde pea kümme aastat tagasi. Tegemist on langevarjuhüpete eriliigiga, kus hüpatakse maaga kontaktis olevatelt objektidelt, nagu näiteks sillad, kaljud, antennid, hooned, korstnad, tammid jms. Ingliskeelne akronüüm BASE viitabki sellistele objektidele (Buildings, Antennas, Spans, Earth). Statistilise suremusmäära järgi on tegemist maailma kõige ohtlikuma spordialaga, teisel kohal on vabasukeldumine. Minult küsitakse sageli, kas mul on surmasoov, sest statistikat analüüsides on küsimus, mitte kas?, vaid millal?.