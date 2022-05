Christian Anderson: nähtamatu kaalukauss

Tean, kes on mu vastane. Korralik mängumees, kes on viimasel ajal palju edasi arenenud ning oskab väga hästi servida. Tean, et ta tuleb võitlema ja mängib alates esimesest punktist hästi; tean, et ta on viimasel ajal edukas olnud. Kasutan seda infot, et ennast veelgi rohkem üles ärgitada. Ma ei keskendu vastasele ega muule välisele, sest need elemendid on minu kontrolli alt väljas. Usun, et kui suudan olla ise tasemel ja väliste tingimustega hästi kohaneda, tekivad mul võimalused. Pean olema valmis neid võimalusi edukalt kasutama – ja kõik on võimalik.