Robert Kitt: sport: 21. sajandi religioon

Neil päevil jagas hea tuttav sotsiaalmeedias rõõmusõnumit, et läbis maailmakuulsa maratoni. Sekka veidi protsessikirjeldust, kuidas alguses oli lihtne, lõpus raske ja kuidas finišis pisarad voolasid. Muidu niigi sportlik inimene tegi pool aastat eesmärgi nimel trenni ning saavutas emotsionaalselt olulise tulemuse. Ma usun, et igaühe suhtlusringis leidub mõni selline näide. Olgu eesmärgiks mahavõetavad kilod, läbitav distants või midagi muud. Ka algtõuge sellele rajale astumiseks on tihti sarnane: kihlvedu, ootamatult kingitud pääse või muul ajendil püstitatud eesmärk.