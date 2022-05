Seisev õhk ei pidavat eriti hea olema, seisev vesi ka mitte. Ülekantud tähenduses on see rohkem mandumise märk. Vastandsõnaks on siin liikuv õhk ehk tuul. Liikuva õhuga saab palju peale hakata. Kiiresti liikuv õhk paneb sõitma laevad ja hüüdma pasunad, annab elegantse hoo jahile ning paneb helisema flöödid, kergitab õhku purjelaua ja võimaldab virtuoossust saksofonil.