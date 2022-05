Kaie Metsla: füüsise ja vaimu ebatavaline harmoonia

Mind on alati huvitanud erinevad ebatavalisena tunduvad seosed. Seda nii spordis, lihtsalt inimeseks olemises kui ka ametialases edenemises. Valdava osa oma elust mõtleme, mil viisil saada rohkem raha ja kuidas paremini elada. Me tahame olla edukad ja me teame, et selle saavutamiseks on olulised kolm asja: me peame seadma endale eesmärgi, töötama selle saavutamise nimel ja olema keskendunud.