intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Lembit Petersoniga: kuningas sureb

Jah, aeg oli karm. „Godot“ tundus aktuaalne. Ma teadsin, et selle näidendi lavastamisele mõtlesid tol ajal ka Juhan Viiding ja Tõnis Rätsep. Ma hindasin neid väga kõrgelt, tahtsin tundma õppida näitemängu, mis neid köitis. Mu valikud olid tol ajal siiski tihtipeale intuitiivsed. „Godot’“ puhul oli oma osa ka Merle Karusoo aasta varem lavastatud Friedebert Tuglase „Popil ja Huhuul“, kus ma mängisin koos Urmas Kibuspuuga. See oli meie diplomilavastus. Kõnealuses lavastuses on episood, kus koer ja ahv ootavad peremehe tagasitulekut. Ühel sellisel ootusehetkel tuligi mul mõte „Godot“ lavale tuua. Becketti näidend räägib ootusest kui inimese baasseisundist. Ootus on aga seotud lootusega. Me ootame ja loodame kogu aeg midagi. Prantsuse keeles on selleks kaks sõna. Esiteks espoir, mis on selline väiksem lootus: me loodame, et supp toodaks lauale, et tund saaks läbi, et etendus algaks jne. Peale selle on aga veel suur lootus l’espérance. Näiteks et lõppeks see kohutav sõda Ukrainas. See on praegu õhus.