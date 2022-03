Palveid on esitatud ikka – olgu siis palvekirjadena maistele võimudele või soovidena nähtamatutele jõududele, kellel inimene arvab nende täitmiseks väge olevat. Palvest ja palvetamisest on minust targemad inimesed kirjutanud küll ja küll ning minul pole sellele miskit olulist lisada – saan kirjeldada vaid omaenese kogemust väheke lihtsameelses lootuses, et ehk leiab keegi sellest äratundmist või ka tuge.