Inglise bioloog Rupert Sheldrake tutvustab oma raamatus „Kuidas minna edasi“ seitset vaimset praktikat, millest üks on palvetamine. Mulle meeldib, et ta otsib selles raamatus teemasid, mis on ühised paljudele religioonidele. Ta oskab neid sobitada ka ilmalikku konteksti. Ta räägib harjutustest, millega tegelevad nii kristlased, moslemid, hindud... aga ka ateistid.