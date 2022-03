Kalev Tarkpea: kas Einstein palvetas?

Pärast ööülikooli saadet „Mis on füüsikaline maailmapilt?“, mis oli esmakordselt eetris 2011. aastal, pöördus minu poole üks välismaal töötav eestlasest füüsikaprofessor. Ta kirjutas mulle: „Te vastandate ühel teljel ateismi ja religiooni, seades piiriks usu sellesse, kas maailma struktureeriv info on isetekkeline või pärineb mingist allikast. Seejuures väidate, et allika olemasolu uskujad ongi religioossed inimesed.