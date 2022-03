Palve pole muidugi mingi kristlaste eripraktika – see on tuttav paljudele kultuuridele ja religioonidele. Siiski olen veendunud, et on vahet, kelle või mille poole palvetada. Seepärast ütlen kohe ära, et mu järgnev mõtisklus lähtub minu kui kristlase arusaamast. Pealegi olen üles kasvanud vabakiriklikus kodus ja seepärast olen õppinud lisaks meieisapalvele palvetama ka oma sõnadega. Olen elu jooksul õppinud tundma Jumalat, kes on kogu universumi kõikvõimas valitseja ja kes samas hoolib minust personaalselt.