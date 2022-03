Palve ja palvetamise väärtust ja vajalikkust on praegusel ateistlikul ajastul raske seletada. Ei aita ka inimese võrdlemine loomadega. See annab aimu vaid meie põhiinstinktidest ja ürgolemusest. Peale meie ei ole planeedil kedagi, kes palvetaks või rakendaks teisi vaimseid praktikaid, nad on omased ainult inimesele. Need vaimsed harjutused on aidanud meil raskustes edasi kesta, andnud meile kriisides tuge ja lootust. Ateistile on seda kõike väga keeruline seletada.