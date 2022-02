intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Matthew Foxiga: ökoloogia on praktiline kosmoloogia

Matthew Fox on 1940. aastal sündinud USA teoloog. Mina sattusin tema peale oma viimases tõlkeraamatus, Rupert Sheldrake’i seitset vaimset praktikat tutvustavast teoses „Kuidas minna edasi“. Raamatu viimases osas „Miks vaimsed praktikad mõjuvad?“ on alapeatükk „Panenteism“, kus Sheldrake kirjutab: „Fox ütleb, et ta on kohanud paljusid spirituaalsetesse otsingutesse süvenenud inimesi, kes peavad ennast ateistideks. „Ma olen hakanud taipama, et suuremal osal juhtudest kujutab ateism endast teismi eitust ja et enamik ateiste pole kuulnud ei panenteismist ega müstitsismist... Ma usun täiesti, et kui ainus võimalus kujutada endale ette looduse ja jumalikkuse suhet oleks teism, siis oleksin ka mina ateist.““