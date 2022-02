Niikaua, kui inimene ennast mäletab, on ta tahtnud laulda. Väljendada ennast ka muul viisil kui sõnaline jutt või kehaline plastika. Talle on saanud tähtsaks laulda asjadest, mis kõnetavad teda ennast ja teisi. Asjadest, mis ainiti voolivad ta identiteeti. Just see annab keskaegses Euroopas ellujäämiseks tarvilise tugevuse. See annab julguse olla ise.