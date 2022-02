Anna-Maria Sepp: maa ei olnud lame ka keskajal

19. sajandi prantsuse filosoofi Auguste Comte’i positivismi teooria kohaselt on inimeste intellektuaalne ja sotsiaalne areng liigi sünnist tänapäevani kulgenud lineaarselt. Sellel väitel rajanevad mõningad fundamentaalsed ja koguni eesmärgipärased ajaloomoonutused. Positivismi teooria najal väitsid 19. sajandi progressivistid, nende seas ajaloolased William Whewell ja Andrew Dickson White, et teadus ja kirik (täpsemini katoliku kirik) on alati vastandunud. Keskajast ignorantse kuvandi loomine lubas uusaja protestantidel katoliiklust alavääristada. Need ajaloolised kirjutised peavad „lõikekat“ Indiasse otsinud maailmakuulsat maadeavastajat Christopher Columbust meie planeedi ümaruse kinnitajaks. Nii sündis tuhat aastat kestnud keskaja kui pimeda ajastu kontseptsioon.