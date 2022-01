Mu lastel on kaks kassi ja tšintšilja. Must Briti lühikarvaline Egor on juba üheksa-aastane. Veel neli aastat tagasi oli ta küllaltki kogukas ja väga haige. Ta pissis iga kolme kuu tagant verd ja vajas antibiootikume. Kui teda loomakliinikust järjekordselt turgutustuurilt koju tõime, naljatasime isekeskis, et Jeku vedamiseks on edaspidi vaja tellida kolimisfirma. Kassi tervislik olukord oli vahepeal tõesti nii nadi, et pikka iga me talle ei ennustanud.