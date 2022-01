Jaak Aaviksoo: tarkuse tähendusest

Inimene on loomuomaselt tark. Vähemasti nii tuleb järeldada meie liiginimest homo sapiens, mis ladina keelest ümber panduna tähendab just tarka inimest – seda ka siis, kui mõni inimene seda nime ei õigusta. Minu paremat teadmist pidi pole ühtegi teist elusolendit niisuguse liigierisusega tunnustatud, ent sõnapaari „tark koer“ oleme kõik kindlasti kuulnud. Kas koer saab olla tark ja kas see on seesama tarkus, mis inimeselgi, on aga üks äärmiselt keeruline küsimus. Vastuse otsimine algab tarkuse tähenduse lahtiharutamisest ja seda soovitavalt mitte üksnes inimesele keskendudes. Koer võib seejuures abiks olla.