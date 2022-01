Arengulooliselt on kõik elukad välja kujunenud vastavuses tingimuste ja vajadustega, milles nad aastatuhandeid või koguni -miljoneid on arenenud ning omandanud selle protsessi käigus võimekusi, millest nii mõnigi on inimloomale kättesaamatu. Sealjuures peab aga tõesti möönma, et inimene on niisugune loomakene, kes on võimeline teistest enam õppima ja nii enda kui muude elukate tegevust põhjalikult analüüsima.