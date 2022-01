Ilmar Trull: mida on loomad mulle õpetanud

Mul on aegade jooksul olnud kodusel ülalpidamisel kaks kassi ja üks koer. Koer oli kingitud. Koer õpetas mulle, et elusaid loomi ei kingita.

Kui elad linnakorteris, siis pole erilist vahet, kas võtad koera või lehma. Nende jaoks pead igal juhul kohal olema 365 päeva aastas. Väljas tuleb käia iga päev. Lehma peaks lüpsma. Iga jummala päev. Ja ei ole nii, et teed täna mitu korda ette, siis on paar päeva vabad. Ei ole vabu päevi. Koer elas mu juures kuusteist aastat, siis lahkus sinna, kuhu me kunagi kõik.