Johanna Velt: mitte lihtsalt külalised

FitzRoy ja Darwini päevikutest tuleb välja, et Darwini esimene leid Aafrika lääneranniku vetes on harilik kaheksajalg. Darwin on mereloomast täiesti kütkestatud. Ta ei suuda ära imestada selle looma võimet tekitada vette tumedaid tindipilvi, pigistada end läbi peenikeste lõhede ja oskust oma värvi muuta. Elevil Darwin kirjutab botaanikule ja geograafile John Stevens Henslow’le, et ta on leidnud uue kaheksajala liigi, kes muudab värvi.