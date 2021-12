Hardo Pajula: Eurovisiooni vastand

FOTO: Mihkel Lappmaa, fotograaf Enlil Sonn

„Kaasaegne poliitika on peatükk religiooni ajaloos. Kahte viimast aastasada nii olulisel määral mõjutanud revolutsioonilised murrangud on sündmused, mis kuuluvad usundite ajalukku. Need on momendid kristluse pikaajalises hääbumises ja moodsa poliitilise religiooni esiletõusus. Maailma, kus me end uue aastatuhande künnisel leiame, katavad utopistlike projektide riismed. Olgugi et kõik need plaanid olid formuleeritud religioosset tõde eitavates ilmalikes kategooriates, olid nad tegelikkuses vaid religioossete müütide variatsioonid.“

Nii alustab oma 2007. aastal ilmunud raamatut „Must missa“ Briti poliitikafilosoof John Gray. Ma lugesin seda teost suhteliselt varsti pärast selle ilmumist. Tagantjärgi võin tunnistada, et see raamat lõi mu tollasesse maailmapilti tugeva mõra. Ma hakkasin aimama, et elu on võimalik tajuda ka teisiti, kui mulle on mikro- ja makroökonoomika loengutes õpetatud – isegi teisiti kui meile soovitatakse päevauudistes. Sealt algas pikem teekond, mis on toonud mu muuhulgas kasvõi sellesama juhtkirjani.