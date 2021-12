Hardo Pajula: Tähenduse teejuhtide saatesari

#13 Muinaslugu muusikas

Jaan Ross ja Toomas Siitan

Selle saate juured viivad 2016. aasta alguse Berliini. Istusime Kaie ja sõber Arnega ühes nooblis klaveribaaris. Kuulsin vestluse sekka järsku tuttavat viisi, mida mängis selle baari sakslasest omanik. „Prelüüd C-duur,“ vastas Arne mu küsiva pilgu peale.

Puhvetipidajast sõber Rein tundis Jaan Rossi, kes tundis Toomas Siitanit. Mina sain Toomaga tuttavaks Veerenni tänava stuudios. Saate sisuks ongi eelkirjeldatud Berliini episoodi muusikaline ja kultuurilooline analüüs. Mulle on sellest saatest meelde jäänud tõsiasi, et meie kubermangus on olnud selline nädalavahetus, kus kohalik saksa noorsoo paremik sõidutati ühel õhtul „Matteuse passiooni“ peaproovilt „Lohengrini“ esietendusele. Toomas kirjutab sellest muusikaküllasest nädalalõpust siinsamas pisut pikemalt.

#26 Karge võnge

Jaak Johanson, Urmas Kalla ja Celia Roose

Seda saadet plaanisin ma koos Jaak Johansoniga. Tahtsin vestelda regilaulust inimestega, kes seda asja jagavad. Jaak pakkus välja koguni kaks jutukaaslast: Urmas Kalla ja Celia Roose, kellega ma tutvusin Tartu Kuku stuudios.

Et asi liiga teoreetiliseks ei jääks, näitasid Celia, Jaak ja Urmas kohe avaminutitel ette, kuidas regilaul käib. Kuuldust jätkus juttu pooleteiseks tunniks, oleks kauemakski jätkunud, aga mingi teine saade tuli peale ja me pidime oma poe kinni panema. Mäletan veel, et ühel hetkel tuli kõne all Jaak Tuksami plaat („Meelega“, 1999), mis avaldas mulle sajandivahetuse paiku elukäiku korrigeerivat mõju.

#60 Jääva jälil

Toomas Siitan ja Tauri Tölpt

Oma 2018. aasta sügisel EBS-is peetud avalikus loengus võttis Toomas Siitan jutuks Jeesuse ristisurma Bachi „Johannese passioonis“. See, mis järgneb nimetatud heliteoses sõnadele „ja ta langetas pea ja heitis hinge“, on Tooma sõnul väga ootamatu: „Bassi aaria koos koraaliga on täiesti uskumatus helistikus, Re-mažooris, D-duuris, mis väljendab barokkmuusikas alati suurimat rõõmu — ja see ei tohiks siia sobida.“

See üllatuslik pööre andis meile ettekäände vestelda ligi kahe tunni kestel muuhulgas ka surmast ja meie muutunud suhtumisest sellesse.

#137 Kõik vibreerib koos

Andres Mustonen ja Peeter Vähi

„Kõik hingab koos,“ on öelnud 3. sajandil elanud suur neoplatonistlik filosoof Plotinos, kellest on ääri-veeri juttu olnud lehe kahes pikas intervjuus: seitsmenda numbri jutuajamises luuletaja Siim Lillega ja üheksanda numbri vestluses USA kultuuriloolase Richard Tarnasega.